2017 NHL All-Star Weekend TV Guide: Rosters, Times, Live Stream Info

The best players in hockey have descended upon the Staples Center in Los Angeles this weekend to put on a show for the fans at the NHL All-Star Skills Competition and NHL All-Star Game.

Here’s all the information you need to watch the All-Star Skills Competition and the All-Star Game this weekend, followed by a list of the four ASG rosters.

NHL All-Star Skills Competition

Date/Time: Saturday, Jan. 28, at 4:30 p.m. ET

Location: Staples Center in Los Angeles

TV: NBC Sports Network

Live Stream: NBC Sports Live Extra

Event List

• Gatorade NHL Skills Challenge Relay

• Honda NHL Four Line Challenge

• DraftKings NHL Accuracy Shooting

• Bridgestone NHL Fastest Skater

• Oscar Mayer NHL Hardest Shot

• Discover NHL Shootout

NHL All-Star Game

Date/Time: Sunday, Jan. 29, at 12:30 p.m. ET

Location: Staples Center in Los Angeles

TV: NBC

Live Stream: NBC Sports Live Extra

NHL All-Star Game Rosters

Central Division

Goaltenders: Devan Dubnyk (MIN), Corey Crawford (CHI)

Defensemen: P.K. Subban (NSH), Duncan Keith (CHI), Ryan Suter (MIN)

Forwards: Patrick Kane (CHI), Jonathan Toews (CHI), Patrik Laine (WPG), Nathan MacKinnon (COL), Tyler Seguin (DAL), Vladimir Tarasenko (STL)

Pacific Division

Goaltenders: Martin Jones (SJS), Mike Smith (ARI)

Defensemen: Brent Burns (SJS), Drew Doughty (LAK), Cam Fowler (ANA)

Forwards: Connor McDavid (EDM), Jeff Carter (LAK), Bo Horvat (VAN), Ryan Kesler (ANA), Johnny Gaudreau (CGY), Joe Pavelski (SJS)

Atlantic Division

Goaltenders: Carey Price (MTL), Tuukka Rask (BOS)

Defensemen: Victor Hedman (TBL), Erik Karlsson (OTT), Shea Weber (MTL)

Forwards: Nikita Kucherov (TBL), Brad Marchand (BOS), Auston Matthews (TOR), Frans Nielsen (DET), Kyle Okposo (BUF), Vincent Trocheck (FLA)

Metropolitan Division

Goaltenders: Braden Holtby (WSH), Sergei Bobrovsky (CLB)

Defensemen: Justin Faulk (CAR), Seth Jones (CLB), Ryan McDonagh (NYR)

Forwards: Sidney Crosby (PIT), Taylor Hall (NJD), Cam Atkinson (CLB), Alex Ovechkin (WSH), Wayne Simmonds (PHI), John Tavares (NYI)

