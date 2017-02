Share this:

Tweet







Jenny and our VIP guest, Ben, head to three different Charles Street restaurants, and grab a “quick bite” at each one!

For more on each restaurant, check them out online and on social:

TATTEBAKERY.COM

INSTAGRAM: @TATTEBAKERY

TWITTER: @TATTEBAKERY

PARAMOUNTBOSTON.COM

FACEBOOK: @THEPARAMOUNTBOSTON

INSTAGRAM: @PARAMOUNT44

TWITTER: @PARAMOOUNT44

BEACONHILLHOTEL.COM

FACEBOOK: @BEACONHILLHOTELBISTRO

INSTAGRAM: @BEACONHILLHOTEL

TWITTER: @BEACONHILLHOTEL