Fantasy Baseball 2017: Top Overall, Positional Rankings For Every Player

Nothing signals the beginning of fantasy baseball season quite like a full list of rankings.

The 2017 regular season almost is here, which means it’s time for many leagues to hold their fantasy drafts. The key to any good draft, of course, is having a solid list of player rankings, and we’re here to help.

Below, you’ll find the top projected overall players in fantasy baseball this season, as well as the top 10 players at each position. All rankings are courtesy of Yahoo! Sports.

OVERALL

1. Mike Trout, OF, Los Angeles Angels

2. Mookie Betts, OF, Boston Red Sox

3. Clayton Kershaw, SP, Los Angeles Dodgers

4. Kris Bryant, 1B/3B/OF, Chicago Cubs

5. Jose Altuve, 2B, Houston Astros

6. Nolan Arenado, 3B, Colorado Rockies

7. Paul Goldschmidt, 1B, Arizona Diamondbacks

8. Manny Machado, 3B/SS, Baltimore Orioles

9. Bryce Harper, OF, Washington Nationals

10. Anthony Rizzo, 1B, Cubs

11. Josh Donaldson, 3B, Toronto Blue Jays

12. Miguel Cabrera, 1B, Detroit Tigers

13. Charlie Blackmon, OF, Rockies

14. Noah Syndergaard, SP, New York Mets

15. Trea Turner, 2B/OF, Nationals

16. Madison Bumgarner, SP, San Francisco Giants

17. Carlos Correa, SS, Astros

18. Max Scherzer, SP, Nationals

19. Xander Bogaerts, SS, Red Sox

20. Francisco Lindor, SS, Cleveland Indians

CATCHERS

1. Kyle Schwarber, Cubs

2. Buster Posey, Giants

3. Jonathan Lucroy, Texas Rangers

4. Gary Sanchez, New York Yankees

5. Willson Contreras, Cubs

6. J.T. Realmuto, Miami Marlins

7. Evan Gattis, Astros

8. Salvador Perez, Kansas City Royals

9. Yasmani Grandal, Dodgers

10. Brian McCann, Astros

FIRST BASEMEN

1. Kris Bryant, Cubs

2. Paul Goldschmidt, Diamondbacks

3. Anthony Rizzo, Cubs

4. Miguel Cabrera, Tigers

5. Joey Votto, Cincinnati Reds

6. Freddie Freeman, Atlanta Braves

7. Edwin Encarnacion, Indians

8. Jose Abreu, Chicago White Sox

9. Daniel Murphy, Nationals

10. Wil Myers, San Diego Padres

SECOND BASEMEN

1. Jose Altuve, Astros

2. Trea Turner, Nationals

3. Robinson Cano, Seattle Mariners

4. Brian Dozier, Minnesota Twins

5. Daniel Murphy, Nationals

6. Rougned Odor, Rangers

7. Jonathan Villar, Milwaukee Brewers

8. Ian Kinsler, Tigers

9. Dee Gordon, Marlins

10. Matt Carpenter, St. Louis Cardinals

THIRD BASEMEN

1. Kris Bryant, Cubs

2. Nolan Arenado, Rockies

3. Manny Machado, Orioles

4. Josh Donaldson, Blue Jays

5. Kyle Seager, Mariners

6. Adrian Beltre, Rangers

7. Jonathan Villar, Brewers

8. Todd Frazier, White Sox

9. Matt Carpenter, Cardinals

10. Evan Longoria, Tampa Bay Rays

SHORTSTOPS

1. Manny Machado, Orioles

2. Corey Seager, Dodgers

3. Carlos Correa, Astros

4. Xander Bogaerts, Red Sox

5. Francisco Lindor, Indians

6. Trevor Story, Rockies

7. Jonathan Villar, Brewers

8. Jean Segura, Mariners

9. Addison Russell, Cubs

10. Troy Tulowitzki, Blue Jays

OUTFIELDERS

1. Mike Trout, Angels

2. Mookie Betts, Red Sox

3. Kris Bryant, Cubs

4. Bryce Harper, Nationals

5. Charlie Blackmon, Rockies

6. Trea Turner, Nationals

7. Starling Marte, Pittsburgh Pirates

8. Ryan Braun, Brewers

9. George Springer, Astros

10. Nelson Cruz, Mariners

STARTING PITCHERS

1. Clayton Kershaw, Dodgers

2. Noah Syndergaard, Mets

3. Madison Bumgarner, Giants

4. Max Scherzer, Nationals

5. Chris Sale, Red Sox

6. Corey Kluber, Indians

7. Yu Darvish, Rangers

8. Jake Arrieta, Cubs

9. Jon Lester, Cubs

10. Johnny Cueto, Giants

RELIEF PITCHERS

1. Aroldis Chapman, Yankees

2. Kenley Jansen, Dodgers

3. Zach Britton, Orioles

4. Edwin Diaz, Mariners

5. Seung-Hwan Oh, Cardinals

6. Wade Davis, Cubs

7. Roberto Osuna, Blue Jays

8. Danny Duffy, Royals

9. Mark Melancon, Giants

10. Craig Kimbrel, Red Sox

Thumbnail photo via Kim Klement/USA TODAY Sports Images