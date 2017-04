Share this:

Tweet







In this installment of Chevy Quick Bites we’re headed to three restaurants located on Boylston Street in Boston.

For more info on any of the above restaurants, check them out online or on social:

Bar Boulud

MANDARINORIENTAL.COM

Facebook: @BarBouludBOS

Twitter: @BarBouludBOS

Instagram: @BarBouludBOS

Abe & Louie’s

ABEANDLOUIES.COM

Facebook: @AbeandLouies

Twitter: @AbeandLouiesBos

Max Brenner

MAXBRENNER.COM

Twitter: @MaxBrennerUSA

Instagram: @MaxBrennerUSA