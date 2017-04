NFL Draft 2017 Results: Live Pick-By-Pick Updates For Final Four Rounds

Share this:

Welcome to NESN.com’s 2017 NFL Draft live blog. Follow along for up-to-the-minute results and analysis as each Day 3 pick is announced. The full list of picks can be found at the bottom of this page.

Round 4

108. Green Bay Packers: Vince Biegel, LB, Wisconsin

109. Minnesota Vikings: Jaleel Johnson, DT, Iowa

110. Jacksonville Jaguars: Dede Westbrook, WR, Oklahoma

111. Seattle Seahawks: Tedric Thompson, S, Colorado

112. Chicago Bears: Eddie Jackson, S, Alabama

113. Los Angeles Chargers: Rayshawn Jenkins, S, Miami

114. Washington Redskins: Samaje Perine, RB, Oklahoma

115. Arizona Cardinals: Dorian Johnson, G, Pittsburgh

116. Cincinnati Bengals: Carl Lawson, DE, Auburn

117. Los Angeles Rams: Josh Reynolds, WR, Texas A&M

118. Philadelphia Eagles: Mack Hollins, WR, North Carolina

119. Chicago Bears: Tarik Cohen, RB, North Carolina A&T

120. Minnesota Vikings: Ben Gedeon, LB, Michigan

121. San Francisco 49ers: Joe Williams, RB, Utah

122. Baltimore Ravens: Nico Siragusa, G, San Diego State

123. Washington Redskins: Montae Nicholson, S, Michigan State

124. Detroit Lions: Jalen Reeves-Maybin, LB, Tennessee

125. Los Angeles Rams: Samson Ebukam, LB, Eastern Washington

126. Cleveland Browns: Howard Wilson, CB, Houston

127. Detroit Lions: Michael Roberts, TE, Toledo

128. Cincinnati Bengals:

129. Oakland Raiders:

130. Houston Texans:

131. New England Patriots:

132. Minnesota Vikings:

133. Dallas Cowboys:

134. Green Bay Packers:

135. Pittsburgh Steelers:

136. Atlanta Falcons:

137. Indianapolis Colts:

138. Cincinnati Bengals:

139. Philadelphia Eagles:

140. New York Giants:

141. Los Angeles Rams:

142. Houston Texans:

143. San Francisco 49ers:

144. Indianapolis Colts:

