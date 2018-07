British Open 2018: Tee Times, Pairings For First, Second Rounds In Scotland

Photo via Ian Rutherford/USA TODAY Sports Images

The third major championship of the 2018 golf season begins Thursday in Scotland with the 147th British Open.

Patrick Reed won the Masters in April and Brooks Koepka defended his title at the U.S. Open in May, and now it’s Jordan Spieth’s turn to defend his Open championship from 2017. It was Spieth’s third major championship victory and first since 2015. He will defend his title against the likes of Tiger Woods, Phil Mickelson, Rickie Fowler and the rest of the sport’s biggest stars and best players.

Here are the notable tee times and pairings for the first and second rounds of the British Open. All times are Eastern. For the entire list of players and times, click here.

First Round

1:35 a.m.: Sandy Lyle, Martin Kaymer, Andy Sullivan

1:57 a.m.: Danny Willett, Emiliano Grillo, Luke List

2:19 a.m.: Kevin Chappell, Oliver Wilson, Eddie Pepperell

3:03 a.m.: Phil Mickelson, Satoshi Kodaira, Rafa Cabrera Bello

3:25 a.m.: Si-Woo Kim, Webb Simpson, Nicolai Hojgaard (a)

3:36 a.m.: Stewart Cink, Brandon Stone, Hideto Tanihara

4:03 a.m.: Ernie Els, Adam Hadwin, Chesson Hadley

4:25 a.m.: David Duval, Scott Jamieson, Kevin Na

4:36 a.m.: Darren Clarke, Bernhard Langer, Retief Goosen

4:47 a.m.: Matt Kuchar, Anirban Lahiri, Peter Uihlein

4:58 a.m.: Jordan Spieth, Justin Rose, Kiradech Aphibarnrat

5:09 a.m.: Jon Rahm, Rickie Fowler, Chris Wood

5:20 a.m.: Louis Oosthuizen, Paul Casey, Patrick Reed

5:31 a.m.: Tony Finau, Xander Schauffele, Jhonattan Vegas

6:36 a.m.: Brandt Snedeker, Sam Locke (a), Cameron Davis

6:58 a.m.: Charl Schwartzel, Daniel Berger, Tom Lewis

7:20 a.m.: Michael Hendry, Kelly Kraft, Lee Westwood

7:31 a.m.: Henrik Stenson, Tommy Fleetwood, Jimmy Walker

7:53 a.m.: Rory McIlroy, Marc Leishman, Thorbjorn Olesen

8:04 a.m.: Dustin Johnson, Alex Noren, Charley Hoffman

8:15 a.m.: Zach Johnson, Adam Scott, Brendan Steele

8:26 a.m.: Justin Thomas, Francesco Molinari, Branden Grace

8:37 a.m.: Jason Day, Shota Akiyoshi, Haotong Li

9:48 a.m.: Padraig Harrington, Bubba Watson, Matt Wallace

9:59 a.m.: Ian Poulter, Cameron Smith, Brooks Koepka

10:10 a.m.: Sergio Garcia, Bryson DeChambeau, Shubhankar Sharma

10:21 a.m.: Tiger Woods, Hideki Matsuyama, Russell Knox

10:32 a.m.: Jason Dufner, Ryan Fox, Keegan Bradley

Second Round

1:35 a.m.: Brandt Snedeker, Sam Locke (a), Cameron Davis

1:46 a.m.: Patton Kizzire, Jonas Blixt, Charles Howell III

1:57 a.m.: Charl Schwartzel, Daniel Berger, Tom Lewis

2:19 a.m.: Michael Hendry, Kelly Kraft, Lee Westwood

2:30 a.m.: Henrik Stenson, Tommy Fleetwood, Jimmy Walker

2:52 a.m.: Rory McIlroy, Marc Leishman, Thorbjorn Olesen

3:03 a.m.: Dustin Johnson, Alex Noren, Charley Hoffman

3:14 a.m.: Zach Johnson, Adam Scott, Brendan Steele

3:25 a.m.: Justin Thomas, Francesco Molinari, Branden Grace

3:46 a.m.: Jason Day, Shota Akiyoshi, Haotong Li

4:47 a.m.: Padraig Harrington, Bubba Watson, Matt Wallace

4:58 a.m.: Ian Poulter, Cameron Smith, Brooks Koepka

5:09 a.m.: Sergio Garcia, Bryson DeChambeau, Shubhankar Sharma

5:20 a.m.: Tiger Woods, Hideki Matsuyama, Russell Knox

5:31 a.m.: Jason Dufner, Ryan Fox, Keegan Bradley

6:36 a.m.: Sandy Lyle, Martin Kaymer, Andy Sullivan

6:58 a.m.: Danny Willett, Emiliano Grillo, Luke List

7:09 a.m.: Mark Calcavecchia, Danthai Boonma, Shaun Norris

8:04 a.m.: Phil Mickelson, Satoshi Kodaira, Rafa Cabrera Bello

8:26 a.m.: Si-Woo Kim, Webb Simpson, Nicolai Hojgaard (a)

8:37 a.m.: Stewart Cink, Brandon Stone, Hideto Tanihara

9:04 a.m.: Ernie Els, Adam Hadwin, Chesson Hadley

9:26 a.m.: David Duval, Scott Jamieson, Kevin Na

9:37 a.m.: Darren Clarke, Bernhard Langer, Retief Goosen

9:48 a.m.: Matt Kuchar, Anirban Lahiri, Peter Uihlein

9:59 a.m.: Jordan Spieth, Justin Rose, Kiradech Aphibarnrat

10:10 a.m.: Jon Rahm, Rickie Fowler, Chris Wood

10:21 a.m.: Louis Oosthuizen, Paul Casey, Patrick Reed