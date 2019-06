Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on Reddit (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

The 2019 NHL Draft finally is among us.

The New Jersey Devils likely will draft Team USA center Jack Hughes, while it’s expected Finnish standout Kaapo Kakko will be selected by the New York Rangers.

The Boston Bruins have one first-round pick at No. 30.

Keep it right here all night for the latest rumors, news and picks as they come in.

9:16 p.m.: We have our first trade:

11 to ARIZ for 14 and 45 — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) June 22, 2019

Here’s the order for Round 1, with picks being updated as they come in.

1. New Jersey Devils: Jack Hughes, C, USA U18 (USHL)

2. New York Rangers: Kaapo Kakko, F, Turku (SM Liiga)

3. Chicago Blackhawks: Kirby Dach, C, Saskatoon Blades (WHL)

4. Colorado Avalanche (via OTT): Bowen Byram, D, Vancouver Giants (WHL)

5. Los Angeles Kings: Alex Turcotte, C, USA U18 (USHL)

6. Detroit Red Wings: Mortiz Seider, D, Mannheim (DEL)

7. Buffalo Sabres: Dylan Cozens, F, Lethbridge (WHL)

8. Edmonton Oilers: Philip Broberg, D, AIK (SWE-Als)

9. Anaheim Ducks: Trevor Zegras, C, USA U18 (USHL)

10. Vancouver Canucks: Vasili Podkolzin, F, St. Petersburg (MHL)

11. Arizona Coyotes (via PHI): Victor Soderstrom, D, Brynas (SHL)

12. Minnesota Wild: Matthew Boldy, F, USA U18 (USHL)

13. Florida Panthers: Spencer Knight, G, USA U18 (USHL)

14. Arizona Coyotes:

15. Montreal Canadiens:

16. Colorado Avalanche:

17. Vegas Golden Knights:

18. Dallas Stars:

19. Ottawa Senators (via CBJ):

20. Winnipeg Jets:

21. Pittsburgh Penguins:

22. Los Angeles Kings (via TOR):

23. New York Islanders:

24. Nashville Predators:

25. Washington Capitals:

26. Calgary Flames:

27. Tampa Bay Lightning:

28. Carolina Hurricanes:

29. Anaheim Ducks (from BUF, via SJS):

30. Boston Bruins:

31. Buffalo Sabres (via STL):

Thumbnail photo via Jerome Miron/USA TODAY Sports Images