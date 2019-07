Click to email this to a friend (Opens in new window)

LOUDON, N.H. — It’s race day in New Hampshire.

The Monster Energy NASCAR Cup Series hits the “Magic Mile” this weekend at New Hampshire Motor Speedway.

Brad Keselowski starts on pole for the first time this season. He will lead the field to the green flag alongside Kyle Busch, who was beat to the finish line by brother Kurt Busch last week in Kentucky. Kurt Busch will start third, while Erik Jones and Ryan Blaney round out the top five.

Denny Hamlin, Ryan Newman, Alex Bowman, William Byron and Kyle Larson all will drop to the back of the pack after switching to backup cars.

Green Flag is slated for 3:07 p.m. ET

Here is the full lineup for the Foxwoods Resort Casino 301:

Row 1

1. Brad Keselowski, No. 2 Ford

2. Kyle Busch, No. 18 Toyota

Row 2

3. Kurt Busch, No. 1 Chevrolet

4. Erik Jones, No. 20 Toyota

Row 3

5. Ryan Blaney, No. 12 Ford

6. Martin Truex Jr., No. 19 Toyota

Row 4

7. Matt DiBenedetto, No. 95 Toyota

8. Joey Logano, No. 22 Ford

Row 5

9. Aric Almirola, No. 10 Ford

10. Jimmie Johnson,. No. 48 Chevrolet

Row 6

11. Ricky Stenhouse Jr., No. 17 Ford

12. Chase Elliot, No. 9 Chevrolet

Row 7

13. Daniel Suarez, No. 41, Ford

14. Kevin Harvick, No. 4 Ford

Row 8

15. Kyle Larson, No. 42 Chevrolet

16. Clint Bowyer, No. 14 Clint Bowyer

Row 9

17. Paul Menard, No. 21 Ford

18. Ty Dillon, No. 13 Chevrolet

Row 10

19. Daniel Hemric, No. 8 Chevrolet

20. David Regan, No. 38 Ford

Row 11

21. Austin Dillon, No. 3 Chevrolet

22. William Byron, No. 24 Chevrolet

Row 12

23. Denny Hamlin, No. 11 Toyota

24. Michael McDowell, No. 34 Ford

Row 13

25. Chris Buescher, No. 37 Chevrolet

26. Ryan Newman, No. 6 Ford

Row 14

27. Bubba Wallace, No. 43 Ford

28. Ryan Preece, No. 47 Chevrolet

Row 15

29. Corey Lajoie, No. 32 Ford

30. Matt Tifft, No. 36 Ford*

Row 16

31. Landon Cassill, No. 00 Chevrolet

32. Ross Chastain, No. 15 Chevrolet

Row 17

33. Reed Sorenson, No. 27 Chevrolet

34. Quin Houff, No. 77 Chevrolet

Row 18

35. Andy Seuss, No. 51 Ford

36. Austin Theriault, No. 52 Chevrolet

Row 19

37. Alex Bowman, No. 88 Chevrolet

Thumbnail photo via Brian Fluharty/USA TODAY Sports Images