Arizona Diamondbacks vs. Detroit Tigers Spread, Line, Odds, Predictions, Picks and Betting Preview

Expected Forecast: Scattered Clouds, 81°

Spread, Total, Moneyline, and Odds:

Spread Total Moneyline Diamondbacks -1.5 +124 O 8.5 -117 -134 Open +122 9 -115 -134 Current Tigers +1.5 -147 U 8.5 -103 +113 Open -144 9 -105 +114 Current

SportsGrid’s Best Daily MLB Prop Picks Projected Lineups: Diamondbacks Projected Lineups: Starting Pitcher: Ryne Nelson: 2-3, 5.40 ERA, 5.40 K/9 1. 2B Ketel Marte .276, 9 HR, 26 RBI 2. 3B Emmanuel Rivera .367, 1 HR, 15 RBI 3. LF Lourdes Gurriel Jr. .310, 9 HR, 35 RBI 4. 1B Christian Walker .253, 12 HR, 37 RBI 5. DH Evan Longoria .225, 8 HR, 15 RBI 6. CF Corbin Carroll .307, 13 HR, 32 RBI 7. SS Nick Ahmed .229, 1 HR, 10 RBI 8. C Gabriel Moreno .280, 2 HR, 23 RBI 9. RF Jake McCarthy .188, 1 HR, 7 RBI Tigers Starting Pitcher: Matthew Boyd: 3-4, 5.57 ERA, 8.94 K/9 1. RF Zach McKinstry .256, 4 HR, 10 RBI 2. SS Javier Báez .224, 4 HR, 28 RBI 3. 1B Spencer Torkelson .228, 5 HR, 26 RBI 4. 3B Nick Maton .169, 6 HR, 22 RBI 5. DH Kerry Carpenter .233, 4 HR, 8 RBI 6. LF Akil Baddoo .231, 3 HR, 16 RBI 7. C Eric Haase .213, 2 HR, 14 RBI 8. 2B Zack Short .293, 3 HR, 12 RBI 9. CF Jake Marisnick .136, 0 HR, 1 RBI

Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience withand our daily