Chicago Cubs vs. San Francisco Giants Spread, Line, Odds, Predictions, Picks and Betting Preview

Expected Forecast: Overcast Clouds, 63°

Spread, Total, Moneyline, and Odds:

Spread Total Moneyline Cubs +1.5 -180 O 8.5 -116 +113 Open -158 8.5 -116 +126 Current Giants -1.5 +152 U 8.5 -104 -133 Open +135 8.5 -104 -147 Current

SportsGrid’s Best Daily MLB Prop Picks Projected Lineups: Cubs Projected Lineups: Starting Pitcher: Kyle Hendricks: 0-2, 4.70 ERA, 7.04 K/9 1. 2B Nico Hoerner .284, 4 HR, 28 RBI 2. SS Dansby Swanson .258, 6 HR, 26 RBI 3. LF Ian Happ .265, 4 HR, 23 RBI 4. RF Seiya Suzuki .278, 6 HR, 19 RBI 5. CF Mike Tauchman .260, 0 HR, 6 RBI 6. DH Christopher Morel .247, 9 HR, 15 RBI 7. 3B Patrick Wisdom .201, 14 HR, 28 RBI 8. 1B Matt Mervis .169, 2 HR, 9 RBI 9. C Tucker Barnhart .162, 0 HR, 4 RBI Giants Starting Pitcher: John Brebbia: 2-0, 3.65 ERA, 12.04 K/9 1. 1B LaMonte Wade Jr. .279, 8 HR, 20 RBI 2. 2B Thairo Estrada .299, 7 HR, 20 RBI 3. DH Joc Pederson .260, 5 HR, 20 RBI 4. 3B J.D. Davis .289, 9 HR, 34 RBI 5. CF Mike Yastrzemski .253, 6 HR, 16 RBI 6. RF Michael Conforto .246, 12 HR, 31 RBI 7. LF Mitch Haniger .222, 4 HR, 20 RBI 8. C Patrick Bailey .298, 2 HR, 14 RBI 9. SS Brandon Crawford .197, 4 HR, 15 RBI

Betting Insights:

Cubs

The over hit in 1 of the Chicago Cubs last 5 games on the road in 2023

Giants

The over hit in 2 of the San Francisco Giants last 5 games at home in 2023

