Detroit Tigers vs. Minnesota Twins Spread, Line, Odds, Predictions, Picks and Betting Preview

MLB – Tigers @ Twins – First Pitch: 8:10 p.m.

Expected Forecast: Few Clouds, 75°

Spread, Total, Moneyline, and Odds:

Spread Total Moneyline Tigers +1.5 -102 O 8 -103 +206 Open -103 8 -103 +208 Current Twins -1.5 -118 U 8 -116 -248 Open -118 8 -116 -252 Current

SportsGrid’s Best Daily MLB Prop Picks Projected Lineups: Tigers Projected Lineups: 1. RF Zach McKinstry .243, 5 HR, 13 RBI 2. SS Javier Báez .231, 4 HR, 31 RBI 3. 1B Spencer Torkelson .238, 7 HR, 32 RBI 4. 3B Nick Maton .159, 6 HR, 23 RBI 5. DH Kerry Carpenter .266, 4 HR, 8 RBI 6. CF Matt Vierling .257, 5 HR, 17 RBI 7. 2B Zack Short .274, 3 HR, 15 RBI 8. LF Andy Ibáñez .217, 4 HR, 10 RBI 9. C Jake Rogers .176, 9 HR, 21 RBI Twins Starting Pitcher: Joe Ryan: 7-3, 2.90 ERA, 9.73 K/9 1. 1B Donovan Solano .286, 2 HR, 17 RBI 2. SS Carlos Correa .219, 9 HR, 34 RBI 3. DH Byron Buxton .215, 10 HR, 23 RBI 4. 3B Kyle Farmer .270, 4 HR, 15 RBI 5. RF Joey Gallo .193, 11 HR, 24 RBI 6. C Christian Vázquez .217, 0 HR, 11 RBI 7. LF Max Kepler .192, 7 HR, 18 RBI 8. 2B Willi Castro .250, 5 HR, 13 RBI 9. CF Michael A. Taylor .230, 10 HR, 22 RBI

Betting Insights:

Tigers

The over hit in 2 of the Detroit Tigers’ last 5 games on the road in 2023

Twins