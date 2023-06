Miami Marlins vs. Chicago White Sox Spread, Line, Odds, Predictions, Picks and Betting Preview

Expected Forecast: Overcast Clouds, 78°

Spread, Total, Moneyline, and Odds:

Spread Total Moneyline Marlins -1.5 +130 O 8.5 -107 -129 Open +138 8 -114 -121 Current White Sox +1.5 -155 U 8.5 -112 +109 Open -163 8 -106 +101 Current

SportsGrid’s Best Daily MLB Prop Picks Projected Lineups: Marlins Projected Lineups: Starting Pitcher: Sandy Alcantara: 2-5, 5.07 ERA, 7.90 K/9 1. 2B Luis Arraez .400, 1 HR, 30 RBI 2. DH Jorge Soler .239, 17 HR, 36 RBI 3. LF Bryan De La Cruz .298, 8 HR, 33 RBI 4. RF Jesús Sánchez .294, 6 HR, 17 RBI 5. 1B Yuli Gurriel .272, 3 HR, 13 RBI 6. 3B Jean Segura .188, 0 HR, 8 RBI 7. SS Joey Wendle .253, 1 HR, 6 RBI 8. C Jacob Stallings .156, 0 HR, 8 RBI 9. CF Jonathan Davis .279, 1 HR, 6 RBI White Sox Starting Pitcher: Michael Kopech: 3-5, 4.33 ERA, 10.35 K/9 1. SS Tim Anderson .269, 0 HR, 10 RBI 2. LF Andrew Benintendi .267, 0 HR, 14 RBI 3. CF Luis Robert Jr. .265, 14 HR, 32 RBI 4. RF Eloy Jiménez .257, 6 HR, 24 RBI 5. 3B Yoán Moncada .238, 3 HR, 13 RBI 6. 1B Andrew Vaughn .242, 7 HR, 39 RBI 7. C Yasmani Grandal .263, 5 HR, 17 RBI 8. DH Gavin Sheets .233, 7 HR, 22 RBI 9. 2B Romy Gonzalez .198, 3 HR, 12 RBI

