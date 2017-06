NHL Draft 2017 Live Tracker: Order, List Of Picks For Rounds 2 Through 7

Share this:

Day 2 of the 2017 NHL Draft kicks off Saturday morning with the Colorado Avalanche opening the second round.

There still are many good prospects available, which should create an exciting atmosphere at the United Center in Chicago.

Here’s a tracker of every draft pick from Day 2, beginning with the second round.

ROUND 2

32. Colorado Avalanche: Conor Timmins, D, Sault Ste Marie (OHL)

33. Vancouver Canucks: Kole Lind, RW, Kelowa (WHL)

34. Vegas Golden Knights: Nicolas Hague, Mississauga (OHL)

35. Philadelphia Flyers (from Arizona): Isaac Ratcliffe, LW, London (OHL)

36. New Jersey Devils: Jesper Boqvist, C, Sweden

37. Buffalo Sabres: Marcus Davidsson, C, Sweden

38. Detroit Red Wings: Gustav Lindstrom, D, Sweden

39. Dallas Stars: Jason Robertson, LW, Kingston (OHL)

40. Florida Panthers: Aleksi Heponiemi, C, Swift Current (WHL)

41. Los Angeles Kings: Jaret Anderson-Dolan, C, Spokane (WHL)

42. Carolina Hurricanes: Eetu Luostarinen, C, Finland

43. Winnipeg Jets: Dylan Samberg, D, Hermantown (USHS)

44. Arizona Coyotes (from Philadelphia): Filip Westerlund, D, Sweden

45. Columbus Blue Jackets (from Vegas via Tampa Bay): Alexandre Texier, C, France

46. New York Islanders: Robin Salo, D, Finland

47. Ottawa Senators (from Calgary): Alex Formenton, LW, London (OHL)

48. Tampa Bay Lightning (from Toronto): Alexander Volkov, RW, Russia

49. San Jose Sharks (from Boston via New Jersey): Mario Ferraro, D, Des Moines (USHL)

50. Anaheim Ducks (from San Jose via Toronto): Maxime Comtois, LW, Victoriaville (QMJHL)

51. Pittsburgh Penguins (from St. Louis): Zachary Lauzon, D, Rouyn-Noranda (QMJHL)

52. Carolina Hurricanes (from New York Rangers): Luke Martin, D, Michigan (NCAA)

53. Boston Bruins (from Edmonton): Jack Studnicka, C, Oshawa (OHL)

54. Buffalo Sabres (from Minnesota): Ukko-Pekka Luukkonen, G, Finland

55. Vancouver Canucks (from Columbus): Jonah Gadjovich, LW, Owen Sound (OHL)

56. Montreal Canadiens: Josh Brook, D, Moose Jaw (WHL)

57. Chicago Blackhawks: Ian Mitchell, D, AJHL

58. Montreal Canadiens (from Washington): Joni Ikonen, C, Finland

59. Toronto Maple Leafs (from Ottawa): Eemeli Rasanen, D, Kingston (OHL)

60. Anaheim Ducks:

61. Nashville Predators:

62. Vegas Golden Knights (from Pittsburgh via Carolina):

