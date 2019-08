Click to email this to a friend (Opens in new window)

The New England Patriots must trim their roster down to 53 players by Saturday at 4 p.m.

We’ll be updating the Patriots’ roster as moves are made prior to the cutdown hour.

The Patriots currently are at 82 players with 29 more moves to go.

On (84):

QB Tom Brady

QB Brian Hoyer

QB Jarrett Stidham

RB Brandon Bolden

RB Nick Brossette

RB Rex Burkhead

RB Damien Harris

RB Sony Michel

RB James White

FB James Develin

FB Jakob Johnson

WR Braxton Berrios

WR Phillip Dorsett

WR Julian Edelman

WR Josh Gordon

WR N’Keal Harry

WR Jakobi Meyers

WR Gunner Olszewski

WR Damoun Patterson

WR Matthew Slater

WR Demaryius Thomas

TE Stephen Anderson

TE Ryan Izzo

TE Lance Kendricks

TE Matt LaCosse

TE Eric Saubert

TE Ben Watson

C David Andrews

C Russell Bodine (reportedly acquired via trade with the Bills)

RT Marcus Cannon

OL Cole Croston

OT Korey Cunningham

OL Jermaine Eluemunor

OL James Ferentz

OL Hjalte Froholdt

OL Tyler Gauthier

OT Martez Ivey

C Ted Karras

RG Shaq Mason

OT Dan Skipper

LG Joe Thuney

LT Isaiah Wynn

DL Michael Bennett

DL Adam Butler

DL Byron Cowart

DL Lawrence Guy

DL Ufomba Kamalu

NT Danny Shelton

NT Nick Thurman

DL Deatrich Wise

LB Ja’Whaun Bentley

OLB Shilique Calhoun

LB Jamie Collins

LB Terez Hall

OLB Trent Harris

LB Dont’a Hightower

LB Calvin Munson

OLB Derek Rivers

LB Elandon Roberts

LB Christian Sam

OLB John Simon

LB Kyle Van Noy

OLB Chase Winovich

LB Scooby Wright

CB Keion Crossen

CB Stephon Gilmore

CB JC Jackson

CB Jonathan Jones

CB Jason McCourty

CB Ken Webster

CB Joejuan Williams

S Terrence Brooks

S Patrick Chung

S Nate Ebner

S Malik Gant

S Duron Harmon

S A.J. Howard

S Devin McCourty

S Obi Melifonnwu

K Stephen Gostkowski

P Jake Bailey

LS Joe Cardona

NFI/PUP (2):

WR Cameron Meredith

OT Yodny Cajuste

Off:

CB Duke Dawson (traded to Broncos)

FB Andrew Beck

OL Tyree St. Louis

OT Cedrick Lang

NT David Parry

WR Ryan Davis

