How To Watch Beanpot On NESN And NESN National

If you’re a college hockey fan in New England, there are few, if any, events better than the Beanpot.
And if you’re a fan of New England college hockey living outside of New England, you can still watch the premier in-season college hockey tournament on NESN National.
NESN obviously has viewers in New England covered, but those who have moved away can still tune in starting Monday night as the action gets started at TD Garden.
First, here’s the Beanpot schedule.
MONDAY, FEB. 6
Semifinal No. 1: Harvard vs. Northeastern, 5 p.m. ET
Semifinal No. 2: Boston University vs. Boston College, 8 p.m. ET
MONDAY FEB. 13
Consolation game: 4:30 p.m. ET
Championship game: 7:30 p.m. ET
NESN will have wall-to-wall coverage — including a live blog on NESN.com and highlights on the NESN social media channels — but if you live outside of New England, you can also catch the action on NESN National.
See the NESN National listings below.
NESN National Channel Listings
|Provider
|Area
|State
|Channel
|AT&T U-VERSE
|FT SMITH
|AK
|1711
|AT&T U-VERSE
|LITTLE ROCK-PINE BLUFF
|AK
|1711
|AT&T U-VERSE
|BIRMINGHAM
|AL
|1711
|AT&T U-VERSE
|HUNTSVILLE
|AL
|1711
|AT&T U-VERSE
|MOBILE
|AL
|1711
|AT&T U-VERSE
|MONTGOMERY-SELMA
|AL
|1711
|AT&T U-VERSE
|BAKERSFIELD
|CA
|1711
|AT&T U-VERSE
|FRESNO-VISALIA
|CA
|1711
|AT&T U-VERSE
|LOS ANGELES
|CA
|1711
|AT&T U-VERSE
|MONTEREY-SALINAS
|CA
|1711
|AT&T U-VERSE
|SACRAMNTO-STOCKTON-MODESTO
|CA
|1711
|AT&T U-VERSE
|SAN DIEGO
|CA
|1711
|AT&T U-VERSE
|SAN FRANCISCO-OAKLAND-SAN JOSE
|CA
|1711
|AT&T U-VERSE
|JACKSONVILLE
|FL
|1711
|AT&T U-VERSE
|MIAMI-FT. LAUDERDALE
|FL
|1711
|AT&T U-VERSE
|ORLANDO-DAYTONA BEACH-MELBOURNE
|FL
|1711
|AT&T U-VERSE
|PANAMA CITY
|FL
|1711
|AT&T U-VERSE
|WEST PALM BEACH
|FL
|1711
|AT&T U-VERSE
|GAINESVILLE
|FL
|1711
|AT&T U-VERSE
|ATLANTA
|GA
|1711
|AT&T U-VERSE
|AUGUSTA
|GA
|1711
|AT&T U-VERSE
|COLUMBUS
|GA
|1711
|AT&T U-VERSE
|CHAMPAIGN-SPRINGFIELD-DECATUR
|IL
|1711
|AT&T U-VERSE
|CHICAGO
|IL
|1711
|AT&T U-VERSE
|INDIANAPOLIS
|IN
|1711
|AT&T U-VERSE
|SOUTH BEND-ELKHART
|IN
|1711
|AT&T U-VERSE
|KANSAS CITY
|KS
|1711
|AT&T U-VERSE
|TOPEKA
|KS
|1711
|AT&T U-VERSE
|WICHITA-HUTCHINSON
|KS
|1711
|AT&T U-VERSE
|LOUISVILLE
|KY
|1711
|AT&T U-VERSE
|BATON ROUGE
|LA
|1711
|AT&T U-VERSE
|LAFAYETTE
|LA
|1711
|AT&T U-VERSE
|NEW ORLEANS
|LA
|1711
|AT&T U-VERSE
|SHREVEPORT
|LA
|1711
|AT&T U-VERSE
|DETROIT
|MI
|1711
|AT&T U-VERSE
|FLINT-SAGINAW-BAY CITY
|MI
|1711
|AT&T U-VERSE
|GRAND RAPIDS-KALAMAZOO-BATTLE CREEK
|MI
|1711
|AT&T U-VERSE
|LANSING
|MI
|1711
|AT&T U-VERSE
|KANSAS CITY
|MO
|1711
|AT&T U-VERSE
|SPRINGFIELD
|MO
|1711
|AT&T U-VERSE
|ST LOUIS
|MO
|1711
|AT&T U-VERSE
|BILOXI
|MS
|1711
|AT&T U-VERSE
|JACKSON
|MS
|1711
|AT&T U-VERSE
|CHARLOTTE
|NC
|1711
|AT&T U-VERSE
|GREENSBORO
|NC
|1711
|AT&T U-VERSE
|RALEIGH-DURHAM (FAYETTEVILLE)
|NC
|1711
|AT&T U-VERSE
|WILMINGTON
|NC
|1711
|AT&T U-VERSE
|RENO
|NV
|1711
|AT&T U-VERSE
|CLEVELAND
|OH
|1711
|AT&T U-VERSE
|COLUMBUS
|OH
|1711
|AT&T U-VERSE
|DAYTON
|OH
|1711
|AT&T U-VERSE
|TOLEDO
|OH
|1711
|AT&T U-VERSE
|OKLAHOMA CITY
|OK
|1711
|AT&T U-VERSE
|TULSA
|OK
|1711
|AT&T U-VERSE
|CHARLESTON
|SC
|1711
|AT&T U-VERSE
|COLUMBIA
|SC
|1711
|AT&T U-VERSE
|GREENVILLE
|SC
|1711
|AT&T U-VERSE
|CHATTANOOGA
|TN
|1711
|AT&T U-VERSE
|KNOXVILLE
|TN
|1711
|AT&T U-VERSE
|MEMPHIS
|TN
|1711
|AT&T U-VERSE
|NASHVILLE
|TN
|1711
|AT&T U-VERSE
|AUSTIN
|TX
|1711
|AT&T U-VERSE
|CORPUS CHRISTI
|TX
|1711
|AT&T U-VERSE
|DALLAS-FT WORTH
|TX
|1711
|AT&T U-VERSE
|EL PASO
|TX
|1711
|AT&T U-VERSE
|HARLINGEN-MCALLEN
|TX
|1711
|AT&T U-VERSE
|HOUSTON
|TX
|1711
|AT&T U-VERSE
|LUBBOCK
|TX
|1711
|AT&T U-VERSE
|ODESSA-MIDLAND
|TX
|1711
|AT&T U-VERSE
|SAN ANTONIO
|TX
|1711
|AT&T U-VERSE
|GREEN BAY-APPLETON
|WI
|1711
|AT&T U-VERSE
|MADISON
|WI
|1711
|AT&T U-VERSE
|MILWAUKEE
|WI
|1711
|ATLANTIC BROADBAND
|MIAMI
|FL
|TBA
|BRIGHT HOUSE NETWORKS
|BIRMINGHAM
|AL
|455
|BRIGHT HOUSE NETWORKS
|ELMORE
|AL
|775
|BRIGHT HOUSE NETWORKS
|BAKERSFIELD
|CA
|137
|BRIGHT HOUSE NETWORKS
|ORLANDO
|FL
|813
|BRIGHT HOUSE NETWORKS
|TAMPA-ST. PETERSBURG-SARASOTA
|FL
|813
|BRIGHT HOUSE NETWORKS
|INDIANAPOLIS
|IN
|455
|BRIGHT HOUSE NETWORKS
|DETROIT
|MI
|568
|DIRECTV
|ALL MARKETS
|US
|628
|DISH NETWORK
|ALL MARKETS
|US
|434
|FRONTIER COMMUNICATIONS
|LOS ANGELES
|CA
|97
|FRONTIER COMMUNICATIONS
|PALM SPRINGS
|CA
|97
|FRONTIER COMMUNICATIONS
|FAIRFIELD COUNTY
|CT
|712
|FRONTIER COMMUNICATIONS
|TAMPA-ST. PETERSBURG-SARASOTA
|FL
|97
|FRONTIER COMMUNICATIONS
|FT WAYNE
|IN
|596
|FRONTIER COMMUNICATIONS
|PORTLAND
|OR
|596
|FRONTIER COMMUNICATIONS
|DALLAS-FT WORTH
|TX
|97
|FRONTIER COMMUNICATIONS
|SEATTLE
|WA
|596
|SUMMIT BROADBAND
|ORLANDO
|FL
|1255
|TIME WARNER CABLE
|KANSAS CITY
|KS
|342
|TIME WARNER CABLE
|KANSAS CITY
|MO
|342
|TIME WARNER CABLE
|CHARLOTTE
|NC
|342
|TIME WARNER CABLE
|GREENSBORO
|NC
|342
|TIME WARNER CABLE
|GREENVILLE (FARMVILLE)
|NC
|342
|TIME WARNER CABLE
|RALEIGH
|NC
|342
|TIME WARNER CABLE
|WILMINGTON
|NC
|342
|TIME WARNER CABLE
|LINCOLN
|NE
|342
|TIME WARNER CABLE
|AKRON
|OH
|342
|TIME WARNER CABLE
|CINCINNATI
|OH
|342
|TIME WARNER CABLE
|COLUMBUS
|OH
|342
|TIME WARNER CABLE
|DAYTON
|OH
|342
|TIME WARNER CABLE
|YOUNGSTOWN
|OH
|342
|TIME WARNER CABLE
|ERIE
|PA
|342
|TIME WARNER CABLE
|COLUMBIA
|SC
|342
|TIME WARNER CABLE
|FLORENCE
|SC
|342
|TIME WARNER CABLE
|GREEN BAY-APPLETON
|WI
|342
|TIME WARNER CABLE
|MILWAUKEE
|WI
|342
|VERIZON FIOS
|WASHINGTON DC (HAGERSTOWN)
|DC
|97
|VERIZON FIOS
|BALTIMORE
|MD
|97
|VERIZON FIOS
|MERCER CO.
|NJ
|97
|VERIZON FIOS
|SOUTH JERSEY
|NJ
|97
|VERIZON FIOS
|ALBANY
|NY
|97
|VERIZON FIOS
|BUFFALO
|NY
|97
|VERIZON FIOS
|NEW YORK
|NY
|97
|VERIZON FIOS
|SYRACUSE
|NY
|97
|VERIZON FIOS
|HARRISBURG-LANCASTER-LEBANON-YORK
|PA
|97
|VERIZON FIOS
|NEW CASTLE
|PA
|97
|VERIZON FIOS
|PHILADELPHIA
|PA
|97
|VERIZON FIOS
|PITTSBURGH
|PA
|97
|VERIZON FIOS
|SALISBURY
|PA
|97
|VERIZON FIOS
|NORFOLK-PORTSMOUTH-NEWPORT NEWS
|VA
|97
|VERIZON FIOS
|RICHMOND-PETERSBURG
|VA
|97
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