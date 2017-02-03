Beanpot

How To Watch Beanpot On NESN And NESN National

by on Fri, Feb 3, 2017 at 3:18PM
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If you’re a college hockey fan in New England, there are few, if any, events better than the Beanpot.

And if you’re a fan of New England college hockey living outside of New England, you can still watch the premier in-season college hockey tournament on NESN National.

NESN obviously has viewers in New England covered, but those who have moved away can still tune in starting Monday night as the action gets started at TD Garden.

First, here’s the Beanpot schedule.

MONDAY, FEB. 6
Semifinal No. 1: Harvard vs. Northeastern, 5 p.m. ET
Semifinal No. 2: Boston University vs. Boston College, 8 p.m. ET

MONDAY FEB. 13
Consolation game: 4:30 p.m. ET
Championship game: 7:30 p.m. ET

NESN will have wall-to-wall coverage — including a live blog on NESN.com and highlights on the NESN social media channels — but if you live outside of New England, you can also catch the action on NESN National.

See the NESN National listings below.

NESN National Channel Listings

Provider Area State Channel
AT&T U-VERSE FT SMITH AK 1711
AT&T U-VERSE LITTLE ROCK-PINE BLUFF AK 1711
AT&T U-VERSE BIRMINGHAM AL 1711
AT&T U-VERSE HUNTSVILLE AL 1711
AT&T U-VERSE MOBILE AL 1711
AT&T U-VERSE MONTGOMERY-SELMA AL 1711
AT&T U-VERSE BAKERSFIELD CA 1711
AT&T U-VERSE FRESNO-VISALIA CA 1711
AT&T U-VERSE LOS ANGELES CA 1711
AT&T U-VERSE MONTEREY-SALINAS CA 1711
AT&T U-VERSE SACRAMNTO-STOCKTON-MODESTO CA 1711
AT&T U-VERSE SAN DIEGO CA 1711
AT&T U-VERSE SAN FRANCISCO-OAKLAND-SAN JOSE CA 1711
AT&T U-VERSE JACKSONVILLE FL 1711
AT&T U-VERSE MIAMI-FT. LAUDERDALE FL 1711
AT&T U-VERSE ORLANDO-DAYTONA BEACH-MELBOURNE FL 1711
AT&T U-VERSE PANAMA CITY FL 1711
AT&T U-VERSE WEST PALM BEACH FL 1711
AT&T U-VERSE GAINESVILLE FL 1711
AT&T U-VERSE ATLANTA GA 1711
AT&T U-VERSE AUGUSTA GA 1711
AT&T U-VERSE COLUMBUS GA 1711
AT&T U-VERSE CHAMPAIGN-SPRINGFIELD-DECATUR IL 1711
AT&T U-VERSE CHICAGO IL 1711
AT&T U-VERSE INDIANAPOLIS IN 1711
AT&T U-VERSE SOUTH BEND-ELKHART IN 1711
AT&T U-VERSE KANSAS CITY KS 1711
AT&T U-VERSE TOPEKA KS 1711
AT&T U-VERSE WICHITA-HUTCHINSON KS 1711
AT&T U-VERSE LOUISVILLE KY 1711
AT&T U-VERSE BATON ROUGE LA 1711
AT&T U-VERSE LAFAYETTE LA 1711
AT&T U-VERSE NEW ORLEANS LA 1711
AT&T U-VERSE SHREVEPORT LA 1711
AT&T U-VERSE DETROIT MI 1711
AT&T U-VERSE FLINT-SAGINAW-BAY CITY MI 1711
AT&T U-VERSE GRAND RAPIDS-KALAMAZOO-BATTLE CREEK MI 1711
AT&T U-VERSE LANSING MI 1711
AT&T U-VERSE KANSAS CITY MO 1711
AT&T U-VERSE SPRINGFIELD MO 1711
AT&T U-VERSE ST LOUIS MO 1711
AT&T U-VERSE BILOXI MS 1711
AT&T U-VERSE JACKSON MS 1711
AT&T U-VERSE CHARLOTTE NC 1711
AT&T U-VERSE GREENSBORO NC 1711
AT&T U-VERSE RALEIGH-DURHAM (FAYETTEVILLE) NC 1711
AT&T U-VERSE WILMINGTON NC 1711
AT&T U-VERSE RENO NV 1711
AT&T U-VERSE CLEVELAND OH 1711
AT&T U-VERSE COLUMBUS OH 1711
AT&T U-VERSE DAYTON OH 1711
AT&T U-VERSE TOLEDO OH 1711
AT&T U-VERSE OKLAHOMA CITY OK 1711
AT&T U-VERSE TULSA OK 1711
AT&T U-VERSE CHARLESTON SC 1711
AT&T U-VERSE COLUMBIA SC 1711
AT&T U-VERSE GREENVILLE SC 1711
AT&T U-VERSE CHATTANOOGA TN 1711
AT&T U-VERSE KNOXVILLE TN 1711
AT&T U-VERSE MEMPHIS TN 1711
AT&T U-VERSE NASHVILLE TN 1711
AT&T U-VERSE AUSTIN TX 1711
AT&T U-VERSE CORPUS CHRISTI TX 1711
AT&T U-VERSE DALLAS-FT WORTH TX 1711
AT&T U-VERSE EL PASO TX 1711
AT&T U-VERSE HARLINGEN-MCALLEN TX 1711
AT&T U-VERSE HOUSTON TX 1711
AT&T U-VERSE LUBBOCK TX 1711
AT&T U-VERSE ODESSA-MIDLAND TX 1711
AT&T U-VERSE SAN ANTONIO TX 1711
AT&T U-VERSE GREEN BAY-APPLETON WI 1711
AT&T U-VERSE MADISON WI 1711
AT&T U-VERSE MILWAUKEE WI 1711
ATLANTIC BROADBAND MIAMI FL TBA
BRIGHT HOUSE NETWORKS BIRMINGHAM AL 455
BRIGHT HOUSE NETWORKS ELMORE AL 775
BRIGHT HOUSE NETWORKS BAKERSFIELD CA 137
BRIGHT HOUSE NETWORKS ORLANDO FL 813
BRIGHT HOUSE NETWORKS TAMPA-ST. PETERSBURG-SARASOTA FL 813
BRIGHT HOUSE NETWORKS INDIANAPOLIS IN 455
BRIGHT HOUSE NETWORKS DETROIT MI 568
DIRECTV ALL MARKETS US 628
DISH NETWORK ALL MARKETS US 434
FRONTIER COMMUNICATIONS LOS ANGELES CA 97
FRONTIER COMMUNICATIONS PALM SPRINGS CA 97
FRONTIER COMMUNICATIONS FAIRFIELD COUNTY CT 712
FRONTIER COMMUNICATIONS TAMPA-ST. PETERSBURG-SARASOTA FL 97
FRONTIER COMMUNICATIONS FT WAYNE IN 596
FRONTIER COMMUNICATIONS PORTLAND OR 596
FRONTIER COMMUNICATIONS DALLAS-FT WORTH TX 97
FRONTIER COMMUNICATIONS SEATTLE WA 596
SUMMIT BROADBAND ORLANDO FL 1255
TIME WARNER CABLE KANSAS CITY KS 342
TIME WARNER CABLE KANSAS CITY MO 342
TIME WARNER CABLE CHARLOTTE NC 342
TIME WARNER CABLE GREENSBORO NC 342
TIME WARNER CABLE GREENVILLE (FARMVILLE) NC 342
TIME WARNER CABLE RALEIGH NC 342
TIME WARNER CABLE WILMINGTON NC 342
TIME WARNER CABLE LINCOLN NE 342
TIME WARNER CABLE AKRON OH 342
TIME WARNER CABLE CINCINNATI OH 342
TIME WARNER CABLE COLUMBUS OH 342
TIME WARNER CABLE DAYTON OH 342
TIME WARNER CABLE YOUNGSTOWN OH 342
TIME WARNER CABLE ERIE PA 342
TIME WARNER CABLE COLUMBIA SC 342
TIME WARNER CABLE FLORENCE SC 342
TIME WARNER CABLE GREEN BAY-APPLETON WI 342
TIME WARNER CABLE MILWAUKEE WI 342
VERIZON FIOS WASHINGTON DC (HAGERSTOWN) DC 97
VERIZON FIOS BALTIMORE MD 97
VERIZON FIOS MERCER CO. NJ 97
VERIZON FIOS SOUTH JERSEY NJ 97
VERIZON FIOS ALBANY NY 97
VERIZON FIOS BUFFALO NY 97
VERIZON FIOS NEW YORK NY 97
VERIZON FIOS SYRACUSE NY 97
VERIZON FIOS HARRISBURG-LANCASTER-LEBANON-YORK PA 97
VERIZON FIOS NEW CASTLE PA 97
VERIZON FIOS PHILADELPHIA PA 97
VERIZON FIOS PITTSBURGH PA 97
VERIZON FIOS SALISBURY PA 97
VERIZON FIOS NORFOLK-PORTSMOUTH-NEWPORT NEWS VA 97
VERIZON FIOS RICHMOND-PETERSBURG VA 97

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