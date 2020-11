The Bruins released their reverse retro jerseys Monday. And now another Boston team’s threads are making their way across the Internet.

The Celtics are one of a few NBA teams to not officially have pictures of their alternate jerseys come out. But that changed when Twitter account Camisas da NBA leaked a picture.

Check it out:

🚹 VAZOU!



Este Ă© o novo uniforme City Edition do BOSTON CELTICS.



Cores tradicionais e um layout com referĂȘncias importantes para a franquia!



Ele se propĂ”e a reproduzir os banners que representam os tĂ­tulos dos Celtics e homenageou Red Auerbach com uma frase na barra da camisa. pic.twitter.com/A274MZqpNs — Camisas da NBA (@camisasdanba) November 16, 2020

The jersey is representing the Celtics’ 17 NBA championship banners that hang in the rafters at TD Garden.

Well, Celtics fans, what do you think?

Thumbnail photo via Greg M. Cooper/USA TODAY Sports Images